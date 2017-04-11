Финал Кубка России могут перенести на 4 мая или 8 мая

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

РФПЛ до конца сегодняшнего дня окончательно определится с датой проведения финала Кубка России.  В нынешнем году этот день будет рабочим, а не выходным.

«Финал Кубка России стоял на 28 мая. Лига выбрала 2 мая. Клубы имеют равные условия, но один это не устраивает, а другой устраивает.

Мы дали возможность лиге определится до конца дня. 4 мая и 8 мая – вы правильно называете даты. Сегодня к концу дня объявят.

Календарь всегда критикуется. Нам бы хотелось, чтобы лига советовалась с нами при составлении календаря», – описал ситуацию президент РФС Виталий Мутко.

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