Фильм про Льва Яшина выйдет весной 2018 года

Художественный фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Василия Чигинского выйдет на экраны в апреле-мае следующего года. Об этом сообщил продюсер проекта Олег Капанец.

«Мы должны успеть сделать фильм до чемпионата мира по футболу. Думаю, это будет апрель–май 2018 года. Все права от семьи нами получены, вдова Яшина Валентина Тимофеевна принимала участие в написании сценария, над котором работал Владимир Валуцкий, читала разные варианты, вносила правки.

Наша картина основана на реальных событиях, но есть и художественный вымысел. Мы исходили из того, что могло случиться с Яшиным, и что точно нет, что было в его характере или чего нет. Были сцены, которые не случались в жизни легендарного вратаря, но с точки зрения драматургии ложились в сюжет», — сообщил Капанец.

Фото: Global look Press

Источник: ТАСС