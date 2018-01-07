Филлипе Коутиньо перешел в «Барселону»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Коутиньо

«Барселона» официально объявила о трансфере полузащитника «Ливерпуля» Филлипе Коутиньо. 25-летний бразильский хавбек подпишет с каталонцами контракт на 5,5 сезонов. В соглашении прописана сумма отступных в размере 400 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб заплатит за игрока сборной Бразилии 120 миллионов евро, еще 40 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Таким образом, это рекордный трансфер для английского футбола и третий в истории мирового после переходов Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро) и Килиана Мбаппе (из «Монако» в «ПСЖ» за 180 миллионов).

Фото: Global Look Press
Источник: Sports.ru

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