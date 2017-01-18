Филлип Лам намерен завершить профессиональную карьеру

Капитан мюнхенской «Баварии» хочет завершить карьеру летом этого года. Отметим, что из клуба Лам не собирается уходить.

По сообщениям СМИ, 33-летний ветеран немецкой сборной займет пост спортивного директора мюнхенского клуба.

317 матчей провел Филлип Лам в Бундеслиге. За это время он забил 12 мячей и сделал 33 голевых передачи. С 2004 года Лам начал выступать за сборную Германии, где за 113 матчей забил мячей. Отметим, что Филлип забил первый мяч чемпионата мира 2006 года. В 2014 году Лам вместе со сборной Германией стал чемпионом мира.

В этом сезоне «Бавария» лидирует в Бундеслиге, а немецкий защитник уже записал на свой счет 1 гол и два голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky.de