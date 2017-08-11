Филиппе Коутиньо отправил «Ливерпулю» запрос на переход в другой клуб

Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо заявил о своем намерении сменить команду. Об этом игрок сообщил руководству «красных».

По некоторым данным, 25-летний футболист направил главам мерсисайдцев официальный запрос о своей продаже. Напомним, южноамериканцем активно интересуется «Барселона».

Ранее появилась информация, что сине-гранатовые заплатят за трансфер Коутиньо 120 миллионов евро. Однако сегодня руководители английского клуба заявили о том, что Филиппе не будет продан.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports