Филиппе Коутиньо отправил «Ливерпулю» запрос на переход в другой клуб

Автор: Дмитрий Темников 0

Филиппе Коутиньо

Бразильский полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо заявил о своем намерении сменить команду. Об этом игрок сообщил руководству «красных». 

По некоторым данным, 25-летний футболист направил главам мерсисайдцев официальный запрос о своей продаже. Напомним, южноамериканцем активно интересуется «Барселона».

Ранее появилась информация, что сине-гранатовые заплатят за трансфер Коутиньо 120 миллионов евро. Однако сегодня руководители английского клуба заявили о том, что Филиппе не будет продан.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports

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