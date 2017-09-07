Филиппе Коутиньо вернулся в расположение «Ливерпуля»

Автор: Владимир Шевелев 0

Филиппе Коутиньо

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо вернулся в расположение своей команды. Бразилец еще не играл за «Красных» в этом сезоне в официальных матчах.

Ранее сообщалось, что Коутиньо может отказаться от участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Футболист недоволен тем, что руководство не продало его в «Барселону», и готов пойти на радикальные меры.

«Ливерпуль» попал в группу Е вместе с «Марибором», «Спартаком» и «Севильей». Ранее стало известно, что мерсисайдцы внесли 25-летнего футболиста в заявку на Лигу чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Ливерпуль»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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