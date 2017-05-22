Филиппе Коутиньо: «Если я останусь в «Ливерпуле», мне могут построить памятник. В «Барселоне» я буду обычным игроком»

Автор: Евгений Морозов 0

Фелиппе Коутиньо

Нападающий «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо поделился мыслями по поводу перехода в другой клуб. Он заявил, что пока не планирует покидать Англию.

«Если я останусь здесь, мне в конечном итоге могут построить памятник. Если я перейду в «Барселону», «Баварию» или «Реал», то буду обычным игроком. Мой контракт с клубом будет действителен еще очень долго. Разного рода спекуляции – не более чем работа для журналистов», – сказал 24-летний бразилец.

В минувшем сезоне Коутиньо забил 14 голов и отдал девять результативных передач в 36-ти матчах. Команда Юргена Клоппа завершила сезон на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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