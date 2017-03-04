Филипп Лам: «Работа тренером – не для меня»

Защитник «Баварии» недавно объявил об окончании карьеры после этого сезона. Он рассказал о своих планах и впечатлениях.

«На данный момент я не вижу себя тренером. Если бы мне нужно было принимать решение сегодня, я бы отказался. Но что будет потом — никогда не говори никогда. Проводить большую часть времени на поле, чем я занимался последние 25 лет, это не то, что меня привлекает».

«Мне всегда доставляло удовольствие размышлять над тактическими схемами, и я точно продолжу это делать, сидя у телевизора. Но чтобы стать тренером, быть постоянно в футболе, готовиться к матчам и тренировкам… Не могу представить, что это будет доставлять мне удовольствие. А удовольствие является неотъемлемой частью футбола».

В текущем сезоне Филипп Лам провел 26 игр во всех турнирах и отметился двумя голами.

Фото: Global Look Press

Источник: lequipe