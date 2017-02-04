Филипп Лам провел 500-ый матч за «Баварию»

33-летний защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам провел юбилейный матч за клуб. Об этом сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

В сегодняшней игре против «Шальке» Филипп вышел на замену в конце второго тайма. Этот матч стал для немца 500-ым во всех клубных турнирах. Напомним, лидером по числу проведенных встреч за «Баварию» является Оливер Кан. Голкипер сыграл 632 официальных матча за клуб. Также в первой тройке данного списка находятся Йозеф Майер (612 игр) и Герд Мюллер (560).

Сегодня чемпионы Германии не сумели переиграть «Шальке», матч закончился со счетом 1:1. После 19 туров мюнхенцы с 46 очками расположились на первой строчке в трунирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Бавария»