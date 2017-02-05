Филипп Лам провел 500-й матч за «Баварию», «Анжи» и «Элязыгспор» устроили массовую потасовку, Россия может провести финал еврокубка в 2019 году. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 4 февраля.
1. Филипп Лам провел 500-й матч за «Баварию»
2. В матче «Анжи» — «Элязыгспор» произошла массовая потасовка
3. Зозуля отказался возвращаться к «пророссийским» фанатам «Райо Вальекано»
4. Агент Миранчука: «Алексей написал заявление об уходе из «Локомотива»
5. Андрей Панюков уходит из «Браги»
6. Россия может провести финал еврокубка в 2019 году
7. Китай – Европа. Финансовый плей-офф. Илья Казаков – о Лиге чемпионов
Фото: Global Look Press