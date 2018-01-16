Филипп Лам приобрел немецкую компанию, занимающуюся производством натурпродуктов

Бывший капитан «Баварии» и сборной Германии Филипп Лам вместе со своей холдинговой компанией приобрели контрольный пакет акций компании Schneekoppe. Компания занимается производством натуральных продуктов.

На сегодняшний день компания продает 120 наименований продуктов, включая мюсли, овощные соки, яблочный уксус, вегетарианские пироги и многое другое.

Schneekoppe, работающая уже 90 лет, является лидером в Германии по производству продуктов для людей с диабетической диетой.

Тем не менее, в 2014 году компания объявила о банкротстве.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Germany