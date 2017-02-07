Филипп Лам летом завершит карьеру, но спортивным директором не будет

По окончании этого сезона Лам все же завершит карьеру. Однако с дальнейшим будущим он еще не определился.

33-летний капитан «Баварии» раннее сообщил руководству мюнхенцев о завершении карьеры после этого сезона. Планировалось, что летом он займет должность спортивного директора. Однако Филипп пока отклонил это предложение.

Могучий Муравей, как зовут его болельщики, дебютировал за «Баварию» в 2002 году. За карьеру он завоевал восемь чемпионств, семь раз брал кубок Германии. В 2014 стал чемпионом мира.

В текущем сезоне Лам провел 21 игру, дважды отличившись голами.

Фото: Global Look Press

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