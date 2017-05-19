Филипп Лам будет введен в Зал славы мюнхенской «Баварии»

Капитан и защитник «Баварии» Филипп Лам проведет 20 мая свой последний матч в карьере. А после будет введен в Зал славы мюнхенского клуба.

33-летний Лам станет первым игроком со времён голкипера Оливера Кана в 2008 году, который будет удостоен этой почести. Лам встанет в один ряд с Францом Беккенбауэром, Гердом Мюллером, Зеппом Майером, Карлом-Хайнцем Румменигге, Ули Хенессом, Лотаром Маттеусом, Джованни Элбером, Мехметом Шоллем и Каном.

«Филипп Лам — один из самых выдающихся футболистов «Баварии» в новейшей истории. Он заслуживает включения в Зал славы, поскольку везде представлял «Баварию» на самом высоком уровне. «Бавария» благодарит Филиппа за его великолепную работу», — сказал генеральный директор Карл-Хайнц Румменигге.

В текущем сезоне Филипп Лам провел за мюнхенцев 25 игр в Бундеслиге, забил один мяч и отдал три голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Бавария»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»