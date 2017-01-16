Фил Джагелка может покинуть «Эвертон» после 10 лет выступления за клуб

Тренерский штаб «Эвертона» может расстаться с защитником и капитаном Филом Джагелкой. Об этом сообщает британская пресса.

Главный тренер «ирисок» Рональд Куман заинтересован в покупке более молодого защитника. Приобрести игрока на место Джагелки «Эвертон» может либо в январе, либо уже летом, после окончания сезона.

34-летний Джагелка намерен встретиться с руководством и обсудить свое будущее. В услугах опытного футболиста заинтересованы «Сандерленд» и «Вест Хэм Юнайтед».

В нынешнем сезоне Фил Джагелка принял участие в 15 матчах (14 в основном составе) и получил 4 желтые карточки.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail