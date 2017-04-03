ФИФА заявила о полном доверии к концепции безопасности ЧМ-2018

ФИФА выразила соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в Санкт-Петербурге. Ассоциация заявила о полном доверии к концепции безопасности Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира — 2018.

«Мы глубоко опечалены шокирующим взрывом в России. ФИФА и ее сотрудники выражают искренние соболезнования семьям погибших. Также наши мысли с теми, кто был ранен. Что касается подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира, то после выбора страны-организатора турнира местные власти начали детальное планирование безопасности. ФИФА и местный оргкомитет полностью доверяют договоренностям и всеобъемлющей концепции безопасности предстоящих событий», — сказали в пресс-службе ФИФА.

Санкт-Петербург является одним из городов, где пройдут игры как Кубка конфедераций, так и чемпионата мира.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС