ФИФА завершила расследование по коррупционному скандалу

ФИФА завершила расследование коррупционного скандала, которое длилось 22 месяца. Все материалы по делу были отправлены властям США и Швейцарии.

Громкий скандал в ФИФА начался в мае 2015 года, когда в Цюрихе были задержаны семь высокопоставленных чиновников организации. Всего же обвинения были предъявлены 14 чиновникам, которые обвинялись в получении взяток на сумму примерно 150 миллионов долларов.

ФИФА отмечает, что доклад получился на более чем 1300 страниц после рассмотрения более 2,5 млн документов и интервью с «ключевыми свидетелями». ФИФА представит отчет по расследованию в апреле текущего года.

«Мы завершили, расследование, которое длилось 22 месяца, и передали доказательства властям», — цитирует президента ФИФА Джанни Инфантино источник.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC