ФИФА запретила игроку «Ливерпуля» принимать участие в матче против «Манчестер Юнайтед»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Матип

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип не сможет принять участие в игре 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» по решению ФИФА. Команда Юргена Клоппа была вынуждена вычеркнуть игрока из заявки на матч в связи с его конфликтом с Федерацией футбола Камеруна.

Матип был вызван в национальную сборную на стартовавший Кубок Африки, но футболист отказался участвовать в соревновании, сообщив о завершении международной карьеры. Камерунцы обратились в ФИФА с просьбой повлиять на решение Матипа, после чего игроку было запрещено выходить на поле в ближайшей игре клуба.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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