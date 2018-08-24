ФИФА запретила главе Федерации футбола Палестины посещать матчи в течение года за призывы сжигать футболки Лионеля Месси

ФИФА запретила главе Федерации футбола Палестины Джибрилю Раджубу посещать футбольные матчи в течение года. Такие санкции вынесены функционеру за то, что в июне этого года он призвал болельщиков-мусульман сжигать фотографии и футболки нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси, если он примет участие в товарищеском матче с Израилем.

Раджуб принял участие в демонстрации в палестинском городе Рамалла возле представительского офиса сборной Аргентины, где он попросил аргентинцев отказаться от проведения игры.

Позже матч, который должен был состояться 9 июня в Иерусалиме, был отменен. Футбольная ассоциация Аргентины отказалась от проведения игры из-за политической ситуации, угроз и опасения провокаций.

Дисциплинарный комитет ФИФА обвинил Раджуба в разжигании ненависти и вражды. Ему запрещено в течение ближайших 12 месяцев принимать участие в любого рода матчах и соревнованиях, а также посещать стадионы в качестве официального лица. Он также оштрафован на 20 тысяч швейцарских франков.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА