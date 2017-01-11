ФИФА увеличила число участников ЧМ, «Спартак» нацелился на звезд из АПЛ и ждет Луиса Адриано, «Зенит» приобрел Молло. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0 Comments

Инфантино

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 января.

1. Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников ЧМ, а испанская Ла Лига намерена обжаловать это решение.

2. Луис Адриано вылетел в расположение «Спартака», Адриано Галлиано подтверждает договоренность между двумя клубами о трансфере.

3. Йоан Молло официально стал игроком «Зенита», также питерцы приобрели защитника из ФНЛ и интересуются Кристианом Нобоа.

4. ФИФА может исключить Аргентину из международных турниров.

5. «Спартак» планирует усилиться Мамаду Сако и Джейми Варди.

6. Генерал для «синьоры». Зачем «Ювентусу» понадобился Томас Ринкон.

Фото: Global Look Press

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Еженедельник «Футбол»
Еженедельник «Футбол»

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