ФИФА увеличила число участников ЧМ, «Спартак» нацелился на звезд из АПЛ и ждет Луиса Адриано, «Зенит» приобрел Молло. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 января.
1. Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников ЧМ, а испанская Ла Лига намерена обжаловать это решение.
2. Луис Адриано вылетел в расположение «Спартака», Адриано Галлиано подтверждает договоренность между двумя клубами о трансфере.
3. Йоан Молло официально стал игроком «Зенита», также питерцы приобрели защитника из ФНЛ и интересуются Кристианом Нобоа.
4. ФИФА может исключить Аргентину из международных турниров.
5. «Спартак» планирует усилиться Мамаду Сако и Джейми Варди.
6. Генерал для «синьоры». Зачем «Ювентусу» понадобился Томас Ринкон.
Фото: Global Look Press