ФИФА уменьшила ответственность за договорные матчи

Новая редакция кодекса этики ФИФА предусматривает смягчение ответственности за договорные матчи. Кроме того, из документа исчезло понятие «коррупция».

Новая редакция кодекса этики предполагает уменьшение ответственности за взяточничество и проведение договорных матчей. Ранее срок уголовного преследования за эти преступления не был ограничен. Теперь же нарушителей смогут привлечь к ответственности не позднее, чем через 10 лет после совершения преступления, сообщает AP.

Кроме того, федерация убрала из документа понятие «коррупция». Это решение было принято в ходе ряда секретных заседаний футбольных функционеров.

Зато в новом документе появился термин «диффамация». За клевету в адрес ФИФА теперь можно получить до двух лет тюрьмы. В случае повторного нарушения этот срок может возрасти до пяти лет.

Фото: Global Look Press

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