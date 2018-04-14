ФИФА разрешит арбитрам прерывать матчи ЧМ-2018 в случае проявления расизма

Международная федерация футбола (ФИФА) обучит судей, которые будут работать на предстоящем чемпионате мира 2018 года в России, выявлять расизм во время матчей. По мнению футбольной организации, это будет еще одним способом борьбы с расовой дискриминацией на стадионах.

По данным СМИ, также на играх ЧМ-2018 будут присутствовать специальные наблюдатели, призванные следить за проявлениями различного рода дискриминаций. Наблюдатели начнут свою работу на матче-открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, который пройдёт 14 июня.

Сообщается, что арбитры будут иметь право на приостановку и перенос матча по причине дискриминации.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail