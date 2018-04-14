ФИФА разрешит арбитрам прерывать матчи ЧМ-2018 в случае проявления расизма

Автор: Михаил Серебряков 0

 

FIFA

Международная федерация футбола (ФИФА) обучит судей, которые будут работать на предстоящем чемпионате мира 2018 года в России, выявлять расизм во время матчей. По мнению футбольной организации, это будет еще одним способом борьбы с расовой дискриминацией на стадионах.

По данным СМИ, также на играх ЧМ-2018 будут присутствовать специальные наблюдатели, призванные следить за проявлениями различного рода дискриминаций. Наблюдатели начнут свою работу на матче-открытия чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии, который пройдёт 14 июня.

Сообщается, что арбитры будут иметь право на приостановку и перенос матча по причине дискриминации.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

 

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