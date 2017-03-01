ФИФА разрешила Роману Зозуле заявиться в четвертую команду за сезон

Нападающий «Бетиса» Роман Зозуля может перейти в клуб из чемпионата, сезон в котором еще не начался. Об этом сообщают испанские СМИ.

По имеющейся информации, ФИФА разрешила Зозуле заявиться в клуб, выступающий в чемпионате, который еще не начался.

В течение одного сезона футболист не имеет права быть заявленным за четыре клуба, а Зозуля уже оказывался официально игроком «Днепра», «Бетиса» и «Райо Вальекано», но последние позже отказались от аренды украинца из-за угроз собственных ультрас — фанаты обвинили 27-летнего игрока в нацистских взглядах.

Ранее игроком рассматривался вариант с возвращением в «Днепр», однако они не могут подписывать новых игроков из-за больших задолженностей по зарплате.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca