ФИФА разрешила Роману Зозуле вернуться в «Днепр»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Зозуля

ФИФА разрешила нападающему «Бетиса» Роману Зозуле вернуться в «Днепр». Украинский клуб не имеет права зарегистрировать игрока.

Роман Зозуля получил разрешение от ФИФА вернуться в «Днепр». Однако из-за запрета УЕФА днепровский клуб не имеет права регистрировать новых футболистов. Сообщается, что агенты Зозули пытаются решить вопрос с ФФУ.

«Бетис» же попробует получить разрешение на аренду форварда в один из чемпионатов, которые стартуют в 2017 году. Пока что на этот запрос ответ от ФИФА не получен.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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