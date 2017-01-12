ФИФА рассмотрит дело Сердара Азмуна в феврале

Палата по разрешению споров ФИФА может рассмотреть дело иранского нападающего «Ростова» Сердара Азмуна уже на ближайшем заседании в феврале. Об этом сообщил сообщил представляющий интересы футболиста юрист Юрий Зайцев.

Азмун, ранее принадлежавший «Рубину», с февраля 2015 года выступал за «Ростов» на правах аренды, а летом 2016 года подписал соглашение с ростовчанами на два года. «Рубин» не согласился с трансфером игрока в «Ростов», подав жалобу в ФИФА. Разбирательство по делу продолжается.

«Думаю, дело Азмуна может попасть в повестку дня уже ближайшего заседания палаты по разрешению споров. Ориентировочно оно состоится в феврале,» — — сказал представитель форварда Юрий Зайцев.

В сезоне-2016/17 Азмун сыграл в 14 матчах чемпионата России за «Ростов», забив два гола. Также на его счету 10 встреч и четыре мяча в Лиге чемпионов с учетом квалификации.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: Р-Спорт