ФИФА расследует пропажу подарочных часов для церемонии в Цюрихе стоимостью 92 тысячи евро

Перед церемонией награждения лучших футболистов и тренеров по версии ФИФА в Цюрихе пропали подарочные часы. Общая стоимость украденных часов составляет более полумиллиона евро.

ФИФА начала расследование исчезновения шести экземпляров особенной партии часов, которые должны были получить Криштиану Роналду, Клаудио Раньери и другие победители в своих категориях.

Часы Hublot стоимостью 92 тысячи евро пропали, и организаторы вручили всем более дешевые часы Bing Bang Football.

Общая стоимость украденных часов составляет более полумиллиона евро. Швейцарский производитель часов в настоящее время занят вопросом предоставления каждому победителю правильных часов.

Фото: Global Look Press

Источник: As