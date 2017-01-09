ФИФА признала Клаудио Раньери лучшим тренером 2016 года

В Цюрихе продолжается церемония награждения премии «The Best FIFA Football Awards 2016». Стал известен победитель в очередной номинации.
Организация признала итальянца Клаудио Раньери лучшим тренером в уходящем году. В сезоне 2015/16 английский «Лестер» под руководством 65-летнего специалиста сенсационно выиграл чемпионат английской Премьер-Лиги. В данном состязании Раньери одолел наставника мадридского «Реала» Зинедина Зидана и главного тренера сборной Португалии Фернандо Сантуша.
В текущем сезоне АПЛ «лисы» набрали 21 очко. После 20 туров чемпионы Англии идут на 15-м месте.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА
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