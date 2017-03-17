ФИФА приостановила членство федерации футбола Мали из-за вмешательства властей

Международная федерация футбола приостановила членство федерации футбола Мали из-за вмешательства властей страны в деятельность организации, сообщает пресс-служба ФИФА. Такое решение было принято из-за роспуска исполкома ассоциации, причём инициатором этого стал министр спорта Мали Хуссеини Амион Гиндо.

Был создан временный комитет с целью для управления федерацией.

ФИФА отмечает, что членство будет восстановлено, если данные решения министерства спорта в отношении ассоциации футбола Мали будут аннулированы.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА