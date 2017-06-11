ФИФА подтвердила, что Первый канал и «Матч ТВ» покажут Кубок конфедераций

Автор: Лидия Дидык 0

кубок конфедераций

ФИФА в пресс-релизе объявила о предоставлении прав на телетрансляции матчей Кубка конфедерации-2017. Матчи в прямом эфире покажут «Первый канал» и «Матч ТВ».

ВГТРК организует прямые трансляции на радио.

«Мы рады сотрудничеству с такими известными партнерами в стране-организаторе для показа Кубка Конфедераций FIFA 2017 бесплатно для зрителей. Вместе мы сделаем так, чтобы миллионы болельщиков по всей России насладились замечательным футболом и особой атмосферой на стадионах в преддверии чемпионата мира по футболу»,— сказал коммерческий директор ФИФА Филипп Ле Флок.

При этом переговоры по Кубку конфедераций не затрагиваливопрос телеправ на ЧМ-2018.

Сообщалось, что телеправа на Кубок конфедераций обошлись консорциуму в 4 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: чемпионат

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