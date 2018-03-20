FIFA почтила память Льва Ивановича Яшина

Автор: Рамис Ахмадуллин 0

Лев Яшин с Золотым мячом

Пресс-служба FIFA почтила память легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина. В этот день Лев Иванович Скончался в возрасте шестидесяти лет.

«В этот день, в 1990 году, Лев Яшин, оставшийся в памяти многих как величайший голкипер за всю историю футбола, скончался в возрасте 60 лет. Яшин принял участие в четырех чемпионатах мира на протяжении своей 15-летней карьеры в сборной СССР», — говорится в сообщении FIFA на официальной странице в Инстаграме.

Фото: Global Look Press
Источник: FIFA

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