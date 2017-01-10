Совет ФИФА одобрил увеличение числа участников ЧМ

Решение было принято 10 января на заседании в Цюрихе. Члены Совета ФИФА единогласно поддержали нововведение.

Увеличение квоты ЧМ до 48 участников вступит в силу с 2026 года. На чемпионате мира-2026 команды будут разделены на 16 групп по три сборные в каждой. Ожидается, что от Европы участие в мировом первенстве примут 16 команд, Африку представят 9,5, Азию – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, еще один участник отправится на турнир от Океании.

Напомним, что нынешний формат предусматривает участие 32 команд в финальной части розыгрыша мирового чемпионата.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт ФИФА