ФИФА объявит об увеличении количества команд на ЧМ до 48

10 января ФИФА объявит о расширении формата чемпионата мира с 32 до 48 национальных сборных. Изменения вступят в силу с 2026 года.

Формула проведения будущих чемпионатов будет утверждена в марте, но ожидается, что в финальной стадии турниров будет 16 групп по 3 команды. Две лучшие из каждой группы получат путевку в плей-офф.

Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит — 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что его идею по реформированию чемпионатов мира поддерживает большинство национальных федераций.

По мнению Инфантино, предлагаемая реформа также поможет увеличить финансовую доходность мировых первенств.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo