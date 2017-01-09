ФИФА объявила символическую сборную по итогам 2016 года

ФИФА назвала 11 лучших футболистов прошлого года, попавших в символическую сборную мира. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В команду года вошли: Мануэль Нойер («Бавария»), Дани Алвес («Ювентус»), Херард Пике («Барселона), Серхио Рамос, Марсело, Лука Модрич, Тони Кроос (все — «Реал»), Андрес Иньеста, Лионель Месси, Луис Суарес (все — «Барселона»), Криштиану Роналду («Реал»).

Данная церемония проводится впервые. Руководители организации решили создать собственную премию в декабре 2016 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА