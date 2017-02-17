ФИФА обсуждает возможность выплаты компенсаций европейским клубам за ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил Катар, где пройдет чемпионат мира 2022 года. ФИФА обсуждает возможность выплаты денежных компенсаций европейским клубам за прерывание национальных первенств.

По имеющейся информации, одной из целей поездки Инфантино является обсуждение вопроса по компенсации европейским клубам, которую ФИФА должна будет выплатить вследствие того, что во время мундиаля прервутся в середине сезона национальные чемпионаты. Общая сумма компенсации может составить около 1 млрд евро.

Ранее ассоциация европейских клубов (ECA) предложила организаторам чемпионата мира провести турнир с 5 мая по 4 июня 2022 года, однако предложение было отклонено Катаром по религиозным соображениям. В этом случае мундиаль должен был бы состояться в разгар мусульманского праздника Рамадан. В июле турнир не будет проводиться из-за слишком высокой температуры. В результате было решено провести турнир с 21 ноября по 18 декабря. Эти сроки встретили одобрение со стороны УЕФА, но не ECA, насчитывающей в свои рядах 213 клубов.

Кроме того, УЕФА поддержала ФИФА в предложении пересмотреть сроки проведения национальных первенств в сезоне-2022/23, однако этому воспротивилась Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг, представители которой считают, что это нанесет серьезный ущерб турнирам.

Фото: Global Look Press

Источник: AS