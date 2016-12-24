ФИФА обсуждает правило, по которому общаться с судьей сможет только капитан

Директор по техническому развитию ФИФА Марко ван Бастен рассказал, что в футболе может появиться новое правило. Если его введут, разговаривать с арбитром во время матча смогут только капитаны команд.

«Сейчас есть много игроков, которые жалуются судье на протяжении матча.

Уверен, поведение футболистов может быть лучше. Мы думаем над тем, чтобы вернуть этот момент в правильное русло. Мы должны помогать судьям и пытаемся создать хороший продукт – динамичную, захватывающую и честную игру. В игре очень много эмоций, и это хорошо, но мы должны контролировать их. Можем извлечь что-то полезное из другого вида спорта, как другие могут что-то взять у нас, но нужно бороться с проблемой», – сказал ван Бастен.

Отметим, что подобное правило уже существует в регби.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC