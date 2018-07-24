ФИФА не разрешит использование VAR в России до весны 2019 года

Автор: Андрей Синельщиков 0

ФИФА не разрешила использовать систему видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах российской Премьер-Лиги. Запрет будет действителен как минимум до весны 2019 года.

Ранее от использования VAR в предстоящем сезоне отказались в АПЛ. Однако британцы продолжат тестировать ее на матчах кубковых соревнований. В чемпионатах Германии, Италии и Португалии система VAR применяется с прошлого сезона.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что со временем VAR появится в чемпионате России. Некоторые клубы, в частности «Краснодар» и «Спартак», готовы за свой счет использовать VAR.

Данная система активно использовалась на матчах чемпионата мира-2018.

Фото: Global Look Press
Источник: https://sport24.ru

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