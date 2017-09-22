ФИФА назвала имена трех претендентов на звание тренера года

Автор: Евгений Морозов 0

Аллегри

Международная федерация футбола назвала имена претендентов на звание лучшего тренера года. Об этом говорится на официальной странице ФИФА в «Твиттере».

Из 12 номинированных на награду специалистов в финале оказались трое.

Список претендентов на звание тренера года по версии ФИФА:

Массимилиано Аллегри («Ювентус»),
Антонио Конте («Челси»),
Зинедин Зидан («Реал»).

Ранее была определена тройка номинантов на звание лучшего голкипера 2017 года. Церемония вручения наград запланирована на 23 октября и состоится в Лондоне.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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