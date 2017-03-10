ФИФА: «Мутко не был утвержден кандидатом в члены совета ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ»

Виталий Мутко не примет участие в выборах в совет ФИФА. Организация назвала причину не допуска главы РФС.

«Мутко не был утвержден кандидатом в члены совета ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ. Общие принципы ФИФА политически нейтральны и не допускают вмешательство государства. Именно такие критерии применяла комиссия, когда рассматривала кандидатуру Виталия Мутко», – сказано в сообщении ФИФА.

Напомним, выборы кандидатов от УЕФА в совет ФИФА пройдут на конгрессе союза в Хельсинки 5 апреля.

Фото: официальный сайт РФС

Источник: Официальный сайт ФИФА