ФИФА: «Мутко не был утвержден кандидатом в члены совета ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Мутко

Виталий Мутко не примет участие в выборах в совет ФИФА. Организация назвала причину не допуска главы РФС.

«Мутко не был утвержден кандидатом в члены совета ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ. Общие принципы ФИФА политически нейтральны и не допускают вмешательство государства. Именно такие критерии применяла комиссия, когда рассматривала кандидатуру Виталия Мутко», – сказано в сообщении ФИФА.

Напомним, выборы кандидатов от УЕФА в совет ФИФА пройдут на конгрессе союза в Хельсинки 5 апреля.

Фото: официальный сайт РФС
Источник: Официальный сайт ФИФА

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Пронин

Читайте по теме

Олег Шатов: «Физически команда еще не готова»

Андре Виллаш-Боаш: «Готовы к сезону примерно на 70%»

Виталий Мутко: «Никто не говорит, что завтра госкорпорациям будет запрещено тратить деньги на футбол»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 