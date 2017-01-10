ФИФА может исключить Аргентину из международных турниров

Легендарный полузащитник Диего Марадона не сомневается, что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) может быть исключена из ФИФА. По его словам, президент организации Джанни Инфантино думает над этим из-за регулярных сообщений о коррупции.

«Инфантино не станет колебаться, если будет должен принять решение об исключении AFA из ФИФА. Он сказал мне: «Я получаю шокирующую информацию. Без колебаний я объясню каждому аргентинцу, почему сборная не будет участвовать в международных турнирах, если AFA исключат», — сказал Марадона.

Сам Марадона также неоднократно критиковал AFA, называя ее руководство коррупционерами и мафиози, не разбирающимися в футболе.

Фото: Global Look Press

Источник: Ole