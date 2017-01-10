ФИФА может исключить Аргентину из международных турниров

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Марадона

Легендарный полузащитник Диего Марадона не сомневается, что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) может быть исключена из ФИФА. По его словам, президент организации Джанни Инфантино думает над этим из-за регулярных сообщений о коррупции.

«Инфантино не станет колебаться, если будет должен принять решение об исключении AFA из ФИФА. Он сказал мне: «Я получаю шокирующую информацию. Без колебаний я объясню каждому аргентинцу, почему сборная не будет участвовать в международных турнирах, если AFA исключат», — сказал Марадона.

Сам Марадона также неоднократно критиковал AFA, называя ее руководство коррупционерами и мафиози, не разбирающимися в футболе.

Фото: Global Look Press
Источник: Ole

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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