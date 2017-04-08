ФИФА инвестирует в ЧМ-2018 чуть меньше 2 миллиардов долларов

ФИФА оценила свои инвестиции в проведение ЧМ-2018 в России в 1,948 миллиарда долларов. Об этом говорится в финансовой отчетности Международной федерации футбола.

Предполагается, что, на призовые выплаты будет потрачено 400 миллионов долларов, на производство телевизионного контента — 241 миллион. Объем призовых выплат клубам, в которых будут играть участники турнира, составит 209 миллионов долларов.

Также в отчете упоминается оргкомитет «Россия-2018», финансирование которого организации обойдется в 99 миллионов долларов.

Бюджет РФ на подготовку к ЧМ в последней редакции составляет 638,8 миллиарда рублей (11,2 миллиарда долларов).

Напомним, что чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах. Кубок конфедераций состоится летом 2017 года — в период с 17 июня по 2 июля.

Фото: Global Look Press

Источник: Rambler News Service