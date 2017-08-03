ФИФА будет вручать награду лучшему вратарю сезона

Автор: Владимир Шевелев 0

ФИФА

Международная федерация футбола учредила награду лучшему вратарю сезона. Трех кандидатов на приз определит группа легенд ФИФА, имена номинантов будут объявлены в ближайшем будущем.

Претенденты будут определяться по результатам выступлений в период с ноября 2016 года по июль 2017 года, независимо от лиги или национальности. Награда впервые будет вручена на церемонии награждения наград ФИФА по итогам сезона 23 октября в Лондоне.

«Роль, которую играют вратари в футболе, важна и специфична, даже несмотря на то что они часто не получают признания, которого заслуживают. Поэтому мы с гордостью представляем эту награду, поскольку мы уважаем не только тех, кто забивает голы, но и тех, кто играет не менее важную роль в их предотвращении», — заявил заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ФИФА

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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