ФИФА будет вручать награду лучшему вратарю сезона

Международная федерация футбола учредила награду лучшему вратарю сезона. Трех кандидатов на приз определит группа легенд ФИФА, имена номинантов будут объявлены в ближайшем будущем.

Претенденты будут определяться по результатам выступлений в период с ноября 2016 года по июль 2017 года, независимо от лиги или национальности. Награда впервые будет вручена на церемонии награждения наград ФИФА по итогам сезона 23 октября в Лондоне.

«Роль, которую играют вратари в футболе, важна и специфична, даже несмотря на то что они часто не получают признания, которого заслуживают. Поэтому мы с гордостью представляем эту награду, поскольку мы уважаем не только тех, кто забивает голы, но и тех, кто играет не менее важную роль в их предотвращении», — заявил заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФИФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»