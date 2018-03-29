Фиаско Фабио Капелло, восстановление Джикии. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Фабио Капелло

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 марта.

1. В матче Россия – Франция в адрес Поля Погба и Усмана Дембеле звучали расистские кричалки.

2. Фабио Капелло отправили в отставку с поста главного тренера «Цзянсу Сунин».

Руководство китайского клуба осталось недовольно неудачным стартом команды в нынешнем сезоне.

3. Восстановление Георгия Джикии идет с положительной динамикой.

4. «Лацио» потерял два миллиона евро из-за мошенников.

Римский клуб стал жертвой хакеров.

5. Карлос Тевес травмировался, играя в футбол в тюрьме.

Он играл в футбол в одной из тюрем, где с 2010 года отбывает наказание его брат.

6. Бывшему врачу «Спартака» Лю Хуншену грозит до 5 лет тюрьмы.

Бывший врач московской команды нанес травму школьнику, который избил его сына.

Фото: Global Look Press

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