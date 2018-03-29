Фиаско Фабио Капелло, восстановление Джикии. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 марта.
1. В матче Россия – Франция в адрес Поля Погба и Усмана Дембеле звучали расистские кричалки.
2. Фабио Капелло отправили в отставку с поста главного тренера «Цзянсу Сунин».
Руководство китайского клуба осталось недовольно неудачным стартом команды в нынешнем сезоне.
3. Восстановление Георгия Джикии идет с положительной динамикой.
4. «Лацио» потерял два миллиона евро из-за мошенников.
Римский клуб стал жертвой хакеров.
5. Карлос Тевес травмировался, играя в футбол в тюрьме.
Он играл в футбол в одной из тюрем, где с 2010 года отбывает наказание его брат.
6. Бывшему врачу «Спартака» Лю Хуншену грозит до 5 лет тюрьмы.
Бывший врач московской команды нанес травму школьнику, который избил его сына.
Фото: Global Look Press