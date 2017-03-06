Фэшн Сакала: «Переход в «Спартак» — правильное решение»

Замбийский нападающий рад быть в «Спартаке». По его мнению, он сделал верный шаг на пути к воплощению мечты.
«Уже сейчас я думаю о главной сборной Замбии, не настраиваюсь на переход в команду U-23. Это моя мечта, и если мне удастся ее осуществить – это будет означать, что я двигаюсь в правильном направлении».
«Переезд в Россию – не самая легкая вещь. Непросто добиться подписания контракта с такой большой командой, как «Спартак». Значит, я все делаю правильно. Сейчас я в «Спартаке», но это не последний клуб в моей карьере. Команда моей мечты – это «Реал».
19-летний Сакала пополнил московский «Спартак» этой зимой.
Фото: Global Look Press
Источник: CGTN Africa