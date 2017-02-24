Фэшн Сакала, Идрис Самбу и Сильванус Нимели попали в заявку «Спартака» на игры РФПЛ

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Московский «Спартак» дозаявил нескольких футболистов команды на оставшуюся часть чемпионата России. Об этом стало известно сегодня.

В феврале красно-белые подписали контракты с игроками линии нападения — Сильванусой Нимели , Идрисом Самбу и Фэшном Сакалой. Сегодня эти футболисты были включены в заявку команды на матчи РФПЛ. Также либериец, португалец и замбиец смогут выступать и за «Спартак-2».

После 17 туров москвичи идут на первом месте в чемпионате. Коллектив Массимо Карреры набрал 40 очков, опережая ближайших преследователей из «Зенита» на 5 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт РФПЛ

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Дмитрий Темников
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