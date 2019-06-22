Фернандо Торрес завершил карьеру, «Барселона» предложила за Неймара 100 млн евро и Филиппе Коутиньо, «Спартак» объявил о переходе Эсекиэля Понсе. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 июня.
1. Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
За 18 лет в большом футболе «Эль Ниньо» выиграл все значимые международные трофеи.
2. «Барселона» предложила за Неймара 100 миллионов евро и Филиппе Коутиньо
Самый дорогой игрок планеты готов расстаться с «ПСЖ»
3. «Спартак» объявил о переходе форварда «Ромы» Эсекиэля Понсе
В минувшем сезоне он стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.
4. Петр Чех назначен техническим советником в «Челси»
По количеству матчей за «синих» Чех входит в топ-6 игроков за всю историю клуба.
5. «Урал» выкупил у «Зенита» контракт Андрея Панюкова
Прошлый сезон форвард отыграл за екатеринбуржцев на правах аренды.
Фото: Global Look Press