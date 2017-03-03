Фернандо Торрес выписан из больницы

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Торрес

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес идет на поправку. Сегодня утром футболиста выписали из больницы.

Форвард прошел МРТ шейного отдела и покинул больницу утром. Фернандо придется отказаться от тренировок на 48 часов.

Напомним, что во вчерашнем матче с «Депортиво» Торрес столкнулся с Алексом Бергантиньосом, после чего упал на землю и потерял сознание.

Фернандо Торрес рассчитывает на быстрое возвращение на поле

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Атлетико» Мадрид

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Никита Пронин

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