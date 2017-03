Фернандо Торрес выписан из больницы

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес идет на поправку. Сегодня утром футболиста выписали из больницы.

Форвард прошел МРТ шейного отдела и покинул больницу утром. Фернандо придется отказаться от тренировок на 48 часов.

Напомним, что во вчерашнем матче с «Депортиво» Торрес столкнулся с Алексом Бергантиньосом, после чего упал на землю и потерял сознание.

Only seeing the Torres incident now, man that was brutal. pic.twitter.com/JKjWPI8eJ7

