Фернандо Торрес летом уйдет из «Атлетико»

Автор: Евгений Морозов 0

Фернандо Торрес

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне ответил на вопрос о будущем нападающего Фернандо Торреса. Он покинет клуб.

– Сохраните ли вы Торреса на следующий сезон?

– Нет.

Воспитанник мадридского клуба вернулся в команду в июле 2016 года, покинув «Милан». Прежде Торрес также выступал за «Челси» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне чемпион мира (2010) и Европы (2008, 2012) принял участие в 27 матчах, в которых забил пять мячей и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего испанца в 4 миллиона евро.

В январе Торрес сказал, что каждый матч за «матрасников» может стать для него последним.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

 

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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