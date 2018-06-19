Фернандо Муслера: «Вполне возможно, что у Уругвая лучшая команда в мире»

Вратарь сборной Уругвая Фернандо Муслера поделился ожиданиями от матча с национальной командой Саудовской Аравии. Встреча пройдет 20 июня в Ростове-на-Дону и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Команда Саудовской Аравии продемонстрирует на поле все, на что способна, но мы будем готовы. Они потерпели серьезное поражение от сборной России в первом матче и будут бороться до конца.

Что касается меня, я очень горд защищать ворота сборной Уругвая. На этом чемпионате мира не будет легко ни одной из команд. Мы видим результаты, которые демонстрируют другие южноамериканские сборные. Нам всем непросто.

Эдинсон Кавани — отличный футболист. Я очень счастлив, что он играет за сборную Уругвая. Вполне возможно, что у нас лучшая команда в мире», — сказал голкипер.

Фото: Global Look Press

Источник: Sportx