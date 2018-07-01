Фернандо Йерро: «Перед игрой сказал ребятам играть в удовольствие»

Главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро ответил на вопросы журналистов после матча с Россией. Испанская команда проиграла в серии пенальти и покидает турнир.

«Мы себя чувствуем как и все испанцы в этот вечер. Мы приехали с большими амбициями и знаем, как нас поддерживали миллионы испанцев. Не думаю, что команда где-то сломалась, бывают победы и поражения.

Перед тем, как игроки вышли на поле, я сказал им: «Ребята, это чемпионат мира, играйте в свое удовольствие. И мы должны уйти с поля с высоко поднятой головой». Все мои футболисты — профессионалы и для меня было честью работать с ними на этом турнире. Сейчас сложно подводить итоги, был непростой матч, мы вели в счете, но затем нам забили. Я не говорю, что кто-то в моей команде что-то сделал неправильно, ни в коем случае.

Я не могу упрекнуть ни одного игрока, они очень усердно тренировались. Мы больше владели мячом, часто входили в штрафную, но нам не повезло. К сожалению, все закончилось пенальти и нам не повезло в этой лотерее», — заявил испанский специалист.

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Global Look Press