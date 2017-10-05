Фернандиньо: «Ман Сити» мог бы приобрести Месси или Роналду, но цель проекта — брать игроков из академии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что клуб в состоянии приобрести кого угодно. Но цели «горожан» — в другом.

«Манчестер Сити» мог бы приобрести Месси или Роналду. Однако, мы должны думать о том, в чем нуждается клуб. Есть финансовые возможности для осуществления подобных трансферных сделок, но нужно обозначать приоритеты.

Мы должны задаться вопросом о том, хотим ли приобрести отдельного игрока или создать сильную команду. Изначально клуб сделал большие инвестиции и купил звезд. Но цель проекта – иметь сильную команду и брать игроков из своей академии», — сказал Фернандиньо.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»