Фернандиньо: «Ман Сити» мог бы приобрести Месси или Роналду, но цель проекта — брать игроков из академии»

Автор: Владимир Шевелев 0

Фернандиньо

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что клуб в состоянии приобрести кого угодно. Но цели «горожан» — в другом.

«Манчестер Сити» мог бы приобрести Месси или Роналду. Однако, мы должны думать о том, в чем нуждается клуб. Есть финансовые возможности для осуществления подобных трансферных сделок, но нужно обозначать приоритеты.

Мы должны задаться вопросом о том, хотим ли приобрести отдельного игрока или создать сильную команду. Изначально клуб сделал большие инвестиции и купил звезд. Но цель проекта – иметь сильную команду и брать игроков из своей академии», — сказал Фернандиньо.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com 

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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