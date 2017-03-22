«Фенербахче» хочет приобрести Месута Озила

Многократный чемпион Турции «Фенербахче» планирует купить у «Арсенала» Месута Озила. Турецкому клубe придется выложить порядка 45-50 миллионов евро за немецкого полузащитника.

Турецкий клуб хочет воспользоваться трудностями в переговорах «Арсенала» и Озила по новому контракту. «Канониры» предложили Месуту 321 тысячу евро в неделю, но до сих пор не получили ответа.

Контракт Озила с «Арсеналом» истекает летом 2018-го, а новое соглашение футболист пока не подписывал.

Transfermarkt оценивает одного из лучших плеймейкеров мира в 50 миллионов евро.

Отмечается, что Месут был замечен в Стамбуле на свидании с Мисс Турция-2014 Амине Гюльшен, а это может стать одним из факторов переезда немецкого полузащитника.

«Арсенал» занимает шесту позицию в чемпионате Англии. «Фенербахче» идет на четвертой строчке в чемпионате Турции, отставая от «Бешикташа» на 11 очков. В текущем сезоне АПЛ Озил забил пять мячей и отдал шесть голевых пасов.

Фото: Global Look PresS

Источник: The Mirror